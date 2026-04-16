Minuto a minuto: Bolivia se enfrenta a Chile por el boleto directo a Catar 2026

La "Verdecita" de Bernardo Aguirre busca hacer historia en Paraguay. Una victoria hoy ante la selección chilena asegura la cuarta clasificación de Bolivia a un Mundial de la categoría. Sigue aquí el minuto a minuto del encuentro.
16/04/2026 18:56
Escuchar esta nota
La espera terminó. Tras la postergación por las intensas lluvias en suelo paraguayo, la selección boliviana Sub-17 salta al césped del Estadio Ameliano con un objetivo claro: Catar 2026. Los dirigidos por Bernardo Aguirre están a solo 90 minutos de emular las hazañas de 1985, 1987 y la más reciente de 2025.
¿Qué está en juego?
Si Bolivia gana: Clasifica directamente al Mundial de Catar 2026.
Si Bolivia pierde: Deberá jugar un último partido por el séptimo cupo contra el perdedor de la llave entre Uruguay y Venezuela.
Mantente conectado a esta nota para las actualizaciones más importantes, goles y el resultado final de este duelo decisivo.
Mira la programación en Red Uno Play
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00