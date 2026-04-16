Minuto a minuto: Bolivia se enfrenta a Chile por el boleto directo a Catar 2026

La espera terminó. Tras la postergación por las intensas lluvias en suelo paraguayo, la selección boliviana Sub-17 salta al césped del Estadio Ameliano con un objetivo claro: Catar 2026. Los dirigidos por Bernardo Aguirre están a solo 90 minutos de emular las hazañas de 1985, 1987 y la más reciente de 2025.

¿Qué está en juego?

Si Bolivia gana: Clasifica directamente al Mundial de Catar 2026.

Si Bolivia pierde: Deberá jugar un último partido por el séptimo cupo contra el perdedor de la llave entre Uruguay y Venezuela.

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