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Minuto a minuto: Bolivia se enfrenta a Chile por el boleto directo a Catar 2026

La "Verdecita" de Bernardo Aguirre busca hacer historia en Paraguay. Una victoria hoy ante la selección chilena asegura la cuarta clasificación de Bolivia a un Mundial de la categoría. Sigue aquí el minuto a minuto del encuentro.

Milen Saavedra

16/04/2026 18:56

Jugadores de Bolivia y Chile celebrando sus respectivos goles en el Sudamericano Sub-17. Foto: cuenta oficial de Conmebol (Facebook).
Paraguay

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La espera terminó. Tras la postergación por las intensas lluvias en suelo paraguayo, la selección boliviana Sub-17 salta al césped del Estadio Ameliano con un objetivo claro: Catar 2026. Los dirigidos por Bernardo Aguirre están a solo 90 minutos de emular las hazañas de 1985, 1987 y la más reciente de 2025.

¿Qué está en juego?

  • Si Bolivia gana: Clasifica directamente al Mundial de Catar 2026.

  • Si Bolivia pierde: Deberá jugar un último partido por el séptimo cupo contra el perdedor de la llave entre Uruguay y Venezuela.

Mantente conectado a esta nota para las actualizaciones más importantes, goles y el resultado final de este duelo decisivo.

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