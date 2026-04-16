¿Error o hackeo? La filtración de Avatar Aang genera polémica

La película animada 'Avatar Aang: The Last Airbender', la cual estaba programada para un estreno en octubre de este año, se filtró por un accidente en redes sociales.

La filtración, que incluye escenas con doblaje final y música, ha provocado que los animadores del proyecto alcen la voz, calificando la situación como una "falta de respeto total" a su trabajo.

La película apareció en internet tras una filtración masiva

La filtración comenzó el pasado 12 de abril, cuando usuarios en redes sociales empezaron a compartir fragmentos del filme. Sin embargo, en cuestión de horas la situación escaló rápidamente: versiones completas de la película comenzaron a circular en alta calidad en distintos sitios y plataformas.

El material no solo incluía escenas aisladas, sino lo que aparentemente es el corte final de la película, lo que confirmó que el proyecto ya estaba completamente terminado.

Además, la distribución ilegal fue masiva: reportes indican que la película acumuló millones de visualizaciones en muy poco tiempo tras su filtración.

Un error de Paramount habría provocado todo

De acuerdo con múltiples reportes, el origen de la filtración estaría relacionado con un error interno del propio estudio. Paramount habría enviado accidentalmente la película completa a un usuario externo mediante correo electrónico.

Este usuario, tras recibir el archivo, comenzó a compartir pruebas en redes sociales para demostrar que tenía acceso al material. Posteriormente, amenazó con liberar la película completa si no se cumplían ciertas exigencias, como la publicación de contenido oficial del filme.

Finalmente, ante la falta de respuesta pública del estudio, el material terminó siendo liberado y distribuido en múltiples plataformas ilegales.

También se investiga un posible hackeo

Aunque la versión del “correo enviado por error” es la más extendida, no es la única explicación. Algunos reportes señalan que la filtración también podría estar relacionada con un posible hackeo o vulneración de los sistemas de distribución digital del estudio.

Hasta ahora, ni Paramount ni Avatar Studios han dado una explicación definitiva sobre lo ocurrido, lo que ha generado aún más incertidumbre dentro de la industria y entre los fans.

Ante lo sucedido, varios de los trabajadores dentro de la película animada se expresaron ante la situación, denominándola como "increíblemente irrespetuosa" para el trabajo de años de los artistas:

“Trabajamos en la película durante años con la esperanza de celebrar nuestro arduo trabajo en los cines.. Solo para ver que se filtrara y la gente de Twitter pasara la película como si fuera un caramelo", expresó uno de los trabajadores.

¿Qué muestra la película filtrada?

Los clips y versiones filtradas han permitido conocer varios detalles importantes del filme.

La historia se sitúa años después de la serie original y sigue a Aang en una etapa más madura, junto a personajes como Katara, Sokka, Toph y Zuko, ahora en su vida adulta.

La trama gira en torno a una nueva amenaza que pone en riesgo el equilibrio del mundo, mientras Aang enfrenta el reto de preservar su cultura y su legado como el último maestro aire.

También se han revelado elementos como:

Un nuevo personaje llamado Tagah, otro maestro aire

La búsqueda de un objeto poderoso ligado a su cultura

Un elenco renovado de voces, incluyendo a actores como Dave Bautista y Taika Waititi

¿La película ya no se estrenará en cines?

Ante la situación, tal parece ser que el estudio planea seguir el calendario y continuar con la película en su estreno original.

La película no es un lanzamiento cualquiera. Se trata del primer gran proyecto cinematográfico de Avatar Studios, diseñado para expandir la franquicia con nuevas historias, incluyendo futuras películas sobre otros Avatares.

Su estreno está programado para el 9 de octubre de 2026 en Paramount+, luego de varios retrasos y cambios de estrategia que incluso incluyeron la cancelación de su lanzamiento en cines.

Sin embargo, la filtración podría afectar directamente su desempeño, ya que millones de personas ya han tenido acceso anticipado al contenido, lo que pone en riesgo su impacto en streaming y el futuro de la franquicia.

Con información de Milenio

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