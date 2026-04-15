Avanzan investigaciones en Aiquile: Cadáver decapitado tendría una data de muerte de cinco días

Tras el estremecedor hallazgo de un hombre sin vida en el municipio de Aiquile, la Policía Departamental brindó nuevos detalles que ayudan a reconstruir la cronología del suceso. Según el primer informe pericial, el cuerpo —que fue encontrado sin cabeza— tiene una data de muerte de aproximadamente cinco días.

El comandante departamental de la Policía, Alejandro Basto, confirmó que se trata de un varón de entre 30 y 35 años de edad, quien aún no ha sido identificado. El oficial señaló que las condiciones del hallazgo fueron particularmente cruentas, ya que, debido al tiempo transcurrido a la intemperie, algunos animales de la zona devoraron parte de los restos, lo que complica las tareas de reconocimiento y la recolección de evidencias en el lugar.

Acciones de la FELCC y el Ministerio Público

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) realizaron la acción directa y el levantamiento legal del cadáver bajo la supervisión del Ministerio Público. Como parte de las primeras pesquisas, los investigadores están tomando contacto con posibles testigos y pobladores que pudieran haber notado movimientos sospechosos en el sector durante la última semana.

"Se ha hecho el primer trabajo de acción directa para contactar a testigos que hace cinco días no evidenciaron nada sospechoso. La denuncia formal movilizó a la FELCC y ahora el caso está en manos de los investigadores especiales", explicó el coronel Basto.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en la ciudad de Cochabamba. Los peritos forenses deberán realizar la autopsia de ley para determinar científicamente la causa exacta de la muerte.

La investigación se centra ahora en establecer si la decapitación fue provocada por terceros con un arma blanca o si la ausencia de la extremidad cefálica se debe a la acción de la fauna carroñera tras el fallecimiento, aunque la saña del crimen sigue siendo la principal hipótesis de los efectivos policiales. Por el momento, no existen detenidos por este caso que mantiene en vilo a la región del Cono Sur.

Mira la programación en Red Uno Play