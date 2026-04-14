¡Terrible! Hallan el cuerpo decapitado de un hombre en Aiquile

La tranquilidad del municipio de Aiquile se vio interrumpida este martes por un hallazgo estremecedor. Los pobladores de la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo sin vida que presentaba signos de extrema violencia, lo que movilizó de inmediato a las unidades policiales.

Al llegar al lugar, los investigadores confirmaron que se trataba de un hombre decapitado. Según el reporte preliminar de la Policía, el cuerpo pertenece a una persona de sexo masculino, con una edad estimada entre los 35 y 40 años. Hasta el momento, la identidad de la víctima permanece como desconocida, ya que no se encontraron documentos entre sus pertenencias.

El personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) ha desplegado un operativo en el sector para recolectar indicios y buscar la extremidad faltante, la cual no fue hallada en el perímetro inmediato al cuerpo.

El cuerpo fue trasladado a la morgue para realizar la autopsia de ley, mientras la comunidad de Aiquile permanece en estado de alerta ante la crueldad del suceso. Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un informe oficial que esclarezca las causas de este violento hecho de sangre.

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