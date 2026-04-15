Fue al peluquero y le robaron su laptop; sospecha complicidad de trabajadores

Un hombre denunció el robo de su computadora portátil mientras se encontraba en una peluquería ubicada en el kilómetro 6 de la doble vía a La Guardia, en Santa Cruz. La víctima sospecha que los trabajadores del lugar habrían actuado en complicidad con los delincuentes.

Según su relato, el hecho ocurrió la tarde del sábado, cerca de las 19:00, cuando acudió al salón para cortarse el cabello y dejó su mochila en uno de los asientos del establecimiento.

“Como cualquier cliente, tenía una mochila y la puse en su asiento de los peluqueros. Cuando me terminaron de peluquear, desapareció mi mochila”, relató el afectado.

El denunciante aseguró que revisó imágenes de cámaras de seguridad donde se observa a tres personas merodeando en inmediaciones de la peluquería, ingresando y saliendo del lugar aparentemente como clientes.

“Son tres tipos que se ven en la cámara claramente. Rondan por afuera y entran y salen como si nada, como si fueran otros clientes más”, afirmó.

Asimismo, cuestionó la actitud de los trabajadores del local, quienes —según su versión— rechazaron cualquier responsabilidad sobre lo ocurrido.

“Les pregunté cómo se iba a perder de aquí adentro y me dijeron: ‘No es nuestra responsabilidad’”, denunció.

Dentro de la mochila se encontraba una computadora portátil, cargador y mouse. El equipo, según indicó, pertenece a la empresa donde trabaja.

La víctima señaló que presentó la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), pero hasta el momento asegura no haber recibido resultados en la investigación.

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