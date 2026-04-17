Una nueva denuncia por inseguridad ciudadana se registró en El Alto, donde una mujer fue víctima de un robo cuando retornaba a su domicilio en la zona Cosmos 79.

El hecho se suma a una creciente ola de robos que preocupa a los vecinos de distintos sectores de la urbe alteña, quienes denuncian que este tipo de delitos se ha vuelto cada vez más frecuente.

De acuerdo con testimonios, los antisociales utilizan vehículos para movilizarse con rapidez y cometer los delitos, lo que dificulta su identificación y captura.

Asimismo, piden a las autoridades reforzar los controles a vehículos sospechosos y mejorar las estrategias de seguridad para frenar esta ola delictiva que afecta a la ciudadanía.

Hasta el momento, no se reportaron personas aprehendidas por este caso, mientras la víctima continúa recuperándose del susto y las pérdidas materiales sufridas.

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