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Policial

Robo en El Alto: mujer es víctima de asalto y crece la preocupación por la inseguridad

El hecho ocurrió en la zona Cosmos 79 y se suma a una seguidilla de delitos que alertan a vecinos.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

17/04/2026 9:50

Foto: Captura de pantalla. Red Uno.
El Alto

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Una nueva denuncia por inseguridad ciudadana se registró en El Alto, donde una mujer fue víctima de un robo cuando retornaba a su domicilio en la zona Cosmos 79.

El hecho se suma a una creciente ola de robos que preocupa a los vecinos de distintos sectores de la urbe alteña, quienes denuncian que este tipo de delitos se ha vuelto cada vez más frecuente.

De acuerdo con testimonios, los antisociales utilizan vehículos para movilizarse con rapidez y cometer los delitos, lo que dificulta su identificación y captura.

Asimismo, piden a las autoridades reforzar los controles a vehículos sospechosos y mejorar las estrategias de seguridad para frenar esta ola delictiva que afecta a la ciudadanía.

Hasta el momento, no se reportaron personas aprehendidas por este caso, mientras la víctima continúa recuperándose del susto y las pérdidas materiales sufridas.

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