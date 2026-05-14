Santa Cruz: Delincuentes ingresaron a tienda de ropa y se llevaron hasta los percheros

La inseguridad volvió a golpear un negocio y esta vez en la zona de la radial 27 y cuarto anillo, de Santa Cruz, donde delincuentes ingresaron a una tienda de ropa femenina y se llevaron mercadería y equipos electrónicos.

De acuerdo con la propietaria, los antisociales se llevaron una gran cantidad de mercadería, entre ellas conjuntos, blusas y vestidos de fiesta, además de percheros de madera. También sustrajeron equipos electrónicos como laptops, iPads, un celular y cargadores, dejando el local prácticamente vacío en varias áreas.

“Se llevaron un montón de cosas, ya ni siquiera sé exactamente todo lo que falta”, relató la afectada, quien estima que las pérdidas ascienden a cerca de 40.000 bolivianos.

Según el testimonio, los delincuentes habrían actuado en más de una etapa: primero una persona forzó el ingreso y luego regresó con otro individuo para concretar el robo, moviéndose incluso en distintos momentos para retirar los objetos del lugar.

Cámaras de seguridad captaron a los dos antisociales.

La propietaria indicó que ya se presentó la denuncia correspondiente ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), instancia que inició la toma de declaraciones y el levantamiento de imágenes de cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

“Solo pedimos que los encuentren, que devuelvan lo que se llevaron y que respondan por lo que hicieron”, expresó.

El caso continúa en investigación. La víctima lamentó el hecho y señaló que el robo representa el esfuerzo de más de un año de trabajo para consolidar su emprendimiento.

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