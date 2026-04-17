Nuevo accidente en La Paz: vagoneta vuelca en la Kantutani

La seguidilla de accidentes de tránsito registrada en los últimos días en la ciudad de La Paz mantiene en alerta a la población, luego de que un nuevo hecho se reportara la noche del jueves en la avenida Kantutani.

De acuerdo con el reporte preliminar, un vehículo particular tipo vagoneta sufrió un vuelco de tonel alrededor de las 19:00, presuntamente a causa del exceso de velocidad en esta vía considerada de alta circulación.

“Como pueden ver en imágenes, aún quedan los vestigios de este siniestro que se habría registrado ayer por la noche acá en esta avenida”, informó el periodista en el lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial detallado sobre posibles personas heridas ni las causas exactas del accidente. Sin embargo, no se descarta que la velocidad haya sido un factor determinante.

Este hecho se suma a otros registrados recientemente en distintos puntos de la ciudad, como el ocurrido en la zona de Tumusla, evidenciando un incremento preocupante de siniestros viales en un corto periodo de tiempo.

“La avenida Kantutani es considerada una vía rápida, por lo cual muchos conductores exceden el límite de velocidad”, se advirtió en el reporte.

Ante esta situación, se reiteró el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito, especialmente los límites de velocidad, la señalización y evitar conducir bajo los efectos del alcohol.

Las autoridades prevén reforzar los controles en puntos estratégicos de la ciudad para reducir los riesgos y prevenir nuevos accidentes en una de las urbes con mayor circulación vehicular del país.

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