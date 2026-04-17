Conductor ebrio atropella a dos personas en La Paz: una madre de cinco hijos está grave

Un nuevo hecho de tránsito vuelve a encender las alarmas en la ciudad de La Paz, luego de que un conductor en presunto estado de ebriedad atropellara a dos personas en la avenida Tumusla, durante horas de alta circulación vehicular y peatonal.

El accidente fue captado por cámaras de seguridad, donde se observa cómo una vagoneta fuera de control embiste a las víctimas, una comerciante y un transeúnte, quienes resultaron gravemente heridos.

“El vehículo estaba totalmente descontrolado, pasó por encima de dos personas”, relató un testigo del hecho.

Según declaraciones de vecinos, el conductor presentaba evidentes signos de ebriedad.

“No podía ni pararse”, afirmaron, cuestionando además la demora en la llegada de efectivos policiales y ambulancias.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Cotahuma, donde permanecen en observación. La mujer, identificada como Damiana A.Q., de 38 años, presenta fracturas múltiples y diagnóstico de politraumatismo.

“Ella tiene fractura escapular izquierda y fractura de ramas de pubis, se encuentra en observación por 24 horas”, informó personal médico.

El segundo afectado, un hombre de 34 años, también fue diagnosticado como politraumatizado, aunque se encuentra estable bajo monitoreo constante.

Familiares de la mujer, madre de cinco hijos y principal sustento de su hogar, pidieron ayuda económica para cubrir los gastos médicos y exigieron que el responsable asuma su responsabilidad.

“Es madre y padre para nosotros, necesitamos ayuda, por favor”, expresó entre lágrimas uno de sus hijos.

Por su parte, la esposa del otro herido también exigió justicia.

“Tiene que pagar por todo lo que ha hecho, no puede quedarse así”, manifestó.

El caso es investigado por la Policía, mientras este nuevo accidente se suma a una preocupante seguidilla de hechos de tránsito registrados en los últimos días, lo que reaviva el llamado a la ciudadanía a conducir con responsabilidad y evitar el consumo de alcohol al volante.

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