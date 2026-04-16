Salar de Uyuni: el espejo del cielo que pone a Bolivia entre los más bellos, según Time Out

Bolivia volvió a posicionarse como uno de los destinos más impresionantes del planeta. La prestigiosa revista internacional Time Out incluyó al país en su lista de los 51 lugares más bellos del mundo, una selección que reúne escenarios naturales, urbanos y culturales de distintos continentes.

La publicación, actualizada en marzo de 2026, resalta especialmente la majestuosidad del altiplano boliviano, un territorio de contrastes donde conviven salares infinitos, lagunas de colores intensos, montañas imponentes y una biodiversidad única.

En su descripción, la revista destaca que Bolivia “es un lugar de lagos multicolores, montañas escarpadas aparentemente interminables e inmensos salares”, una definición que resume la inmensidad y belleza de sus paisajes.

Entre los principales atractivos mencionados aparece el icónico Salar de Uyuni, considerado uno de los escenarios naturales más sorprendentes del mundo. Durante ciertas épocas del año, una delgada capa de agua cubre su superficie y crea un espectacular efecto espejo que refleja el cielo, haciendo que el horizonte desaparezca por completo.

También fueron destacadas la Laguna Verde y la Laguna Colorada, famosas por sus tonalidades intensas y por albergar a cientos de flamencos en medio de un paisaje casi surrealista.

Bolivia comparte espacio en la lista con lugares emblemáticos como los Picos de Europa, el Parque Nacional de Komodo, el Valle del Duero, Big Sur y las Cataratas Victoria.

Según la revista, esta selección no responde a una medición técnica ni a un ranking estricto, sino a la experiencia real de periodistas y escritores de viajes que visitaron personalmente cada destino.

La publicación subraya que todos los lugares elegidos fueron recorridos y verificados por su red de viajeros, remarcando que se trata de escenarios cuya belleza puede apreciarse “sin retoques en redes sociales”.

En América Latina, Bolivia figura entre los pocos países seleccionados junto a Perú, México y Argentina, reforzando su posicionamiento como uno de los grandes destinos turísticos de la región.

El reconocimiento también fue celebrado por el Ministerio de Turismo, Culturas, Folklore y Gastronomía de Bolivia, que destacó el orgullo de que el país forme parte de una lista internacional reservada para algunos de los paisajes más impactantes del planeta.

Bolivia no solo cautiva por su belleza. También emociona por su inmensidad, su diversidad y esa capacidad única de hacer sentir que, en algunos rincones, el cielo y la tierra se unen.

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