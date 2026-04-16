La guitarra de árboles: el monumento de amor que se ve desde el cielo

En el sur de la provincia de Córdoba, Argentina, entre campos de trigo y soja, se esconde una de las historias de amor más conmovedoras del mundo: una gigantesca guitarra formada por miles de árboles que solo puede apreciarse desde el aire.

La obra, conocida como “La Guitarra de Árboles”, fue creada por el agricultor Pedro Ureta como un tributo eterno a su esposa, Graciela Yraizoz, quien falleció repentinamente en 1977 a los 25 años, mientras esperaba a su quinto hijo.

Antes de morir, Graciela había expresado su deseo de construir una estancia inspirada en la forma de una guitarra, instrumento que amaba profundamente. Ese sueño quedó inconcluso, pero no olvidado.

Conmovido por la pérdida, Ureta decidió honrarla de la forma más simbólica posible: plantó alrededor de 7.000 árboles en un terreno de 25 hectáreas, creando una inmensa figura musical que le tomó cinco años completar.

El proyecto fue realizado inicialmente con la ayuda de sus hijos, ya que ningún paisajista aceptó el desafío. Con el tiempo, los árboles crecieron y la forma comenzó a definirse hasta convertirse en una estructura natural perfectamente visible desde el cielo.

La guitarra mide aproximadamente 1.100 metros de largo y combina distintas especies, como cipreses y eucaliptos, que dibujan las cuerdas, el contorno y el puente del instrumento. En su extremo, un camino rural simula el clavijero, completando la composición.

Con los años, la obra se convirtió en un símbolo de amor y memoria. Incluso ha sido captada en varias ocasiones por la NASA y puede apreciarse en Google Earth en las coordenadas 33°52'04.3" S 63°59'16.9" W.

Pedro Ureta falleció en 2019 a los 79 años sin haber sobrevolado jamás su propia creación, ya que tenía miedo a volar. Sin embargo, su familia continúa preservando el lugar, manteniendo vivo el legado de la pareja.

“Luego de los días de lluvia, los colores se intensifican y se pueden ver todos los tonos del verde”, escribió su hijo Ignacio Ureta, destacando la belleza cambiante de la obra con el paso del tiempo.

Hoy, la guitarra de árboles sigue allí, silenciosa pero poderosa, recordando que el amor, cuando es verdadero, puede convertirse en paisaje.

Fuente: El Clarín

Mira la programación en Red Uno Play