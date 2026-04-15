¿Alguna vez te has preguntado qué personaje de 'Frutinovela' refleja mejor tu forma de ser? Si eres fan de esta divertida serie animada donde las frutas cobran vida, un nuevo horóscopo viral te tiene la respuesta. Basado en las características compartidas por la cuenta de entretenimiento Vibra, este análisis asigna una fruta con personalidad propia a cada signo zodiacal. ¡Prepárate para reír y descubrir tu lado más frutal!

Aries, Tauro, Cáncer y Leo: Pura intensidad y corazón

Cáncer (Durazno): Tierno por dentro y sensible, el Durazno es muy protector con quienes ama . Si eres Cáncer, seguro te identificas con su gran corazón.

Leo (Mango): Brillante, irresistible y con mucha personalidad, el Mango le encanta llamar la atención. ¡Atención, Leos, este personaje es su vivo reflejo!

Horóscopo frutal: Descubre qué personaje de 'Frutinovela' eres según tu signo zodiacal

Géminis, Virgo, Libra y Escorpio: Entre la diversión y el control

Géminis (Piña): Divertida, sociable y un poco impredecible, la Piña siempre trae sabor a cualquier lugar . ¡Los Géminis son el alma de la fiesta!

Virgo (Manzana): Organizada, clásica y confiable, la Manzana siempre tiene todo bajo control . Si eres Virgo, este personaje te entenderá a la perfección.

Libra (Cereza): Coqueta, encantadora y amante de la belleza y la armonía , la Cereza es la elegancia en persona. ¡Un match perfecto para los Libra!

Escorpio (Mora): Intensa, misteriosa y con una personalidad que nadie olvida, la Mora tiene un toque enigmático. ¡Cuidado con los Escorpio, son inolvidables!

Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: Aventura y sensibilidad al límite

Sagitario (Sandía): Aventurera, divertida y siempre lista para un nuevo plan , la Sandía es la compañera ideal para cualquier locura. ¡Pura energía Sagitario!

Capricornio (Coco): Fuerte por fuera, pero con un corazón noble y dulce , el Coco es pura resistencia. ¡Los Capricornio son pura fuerza y dulzura contenida!

Acuario (Kiwi): Original, diferente y con un estilo único que siempre sorprende , el Kiwi no pasa desapercebido. ¡Los Acuario son únicos en su especie!

Piscis (Banano): Cariñoso, sensible y siempre dispuesto a sacar una sonrisa, el Banano es pura empatía. ¡Los Piscis siempre están ahí para ti!

Este horóscopo frutal ha causado furor en las redes sociales, donde miles de usuarios comparten su fruta asignada y se ríen con las descripciones. Y tú, ¿ya sabes qué personaje de 'Frutinovela' eres?

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