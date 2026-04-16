Hipopótamos de Pablo Escobar: plan de sacrificio genera controversia internacional

La decisión del gobierno de Colombia de sacrificar aproximadamente 80 hipopótamos para controlar su crecimiento poblacional ha generado una fuerte polémica internacional que ahora involucra también a México.

Los animales, descendientes de los ejemplares introducidos ilegalmente en los años 80 por el narcotraficante Pablo Escobar en la Hacienda Nápoles, se han convertido en una especie invasora en el río Magdalena, con un crecimiento descontrolado que preocupa a las autoridades ambientales.

La ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez, señaló en redes sociales que México habría rechazado desde 2024 la posibilidad de recibir a algunos ejemplares mediante procesos de traslado internacional, lo que —según su versión— habría limitado las opciones de manejo humanitario.

Sin embargo, la Asociación de Zoológicos y Acuarios de México (AZCARM) rechazó esa interpretación y aseguró que no existe una negativa total, sino diferencias técnicas en el procedimiento de manejo y traslado.

El presidente de la organización, Ernesto Zazueta, explicó que México ha planteado la posibilidad de recibir ejemplares en espacios controlados, siempre bajo permisos internacionales como el CITES, y descartando su liberación en vida silvestre.

“A lo mejor hemos usado mal los términos. No se trata de liberarlos, sino de trasladarlos a áreas contenidas”, señaló.

Según AZCARM, se ha propuesto incluso la reubicación de hipopótamos hacia otros países como India, además de México, aunque los procesos dependen de autorizaciones internacionales y permisos de exportación del país de origen.

En días previos, la ministra Vélez confirmó que, ante la falta de opciones viables de traslado, el gobierno colombiano avanzará con un plan de control poblacional que contempla el sacrificio de alrededor de 80 ejemplares durante el segundo semestre de 2026.

La funcionaria también aseguró que se han mantenido gestiones diplomáticas con distintos países y entidades internacionales, además de conversaciones con Sudáfrica, país de origen de la especie.

No obstante, la versión colombiana ha sido cuestionada por AZCARM, que afirma que los trámites siguen abiertos y que incluso se han presentado documentos recientes ante autoridades mexicanas.

“Esto no se ha cerrado. Ojalá deje de politizarse un tema que es ambiental y técnico”, expresó Zazueta, quien además reiteró que continuarán las gestiones para lograr el traslado de algunos ejemplares a México.

Mientras tanto, la polémica crece entre posturas ambientales, decisiones gubernamentales y debates técnicos sobre el futuro de una de las especies invasoras más controversiales de América Latina.

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