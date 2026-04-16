Las autoridades sanitarias de Perú han intensificado las medidas de prevención y atención sanitaria en la región sureña de Puno, fronteriza con Bolivia, ante el incremento de casos de sarampión en varias de sus provincias, informaron este miércoles fuentes oficiales.

El Ministerio Salud (Minsa) señaló que en Puno se han intensificado las jornadas de vacunación en niños menores de 10 años y poblaciones vulnerables, además de fortalecer las medidas preventivas como el uso de mascarilla, lavado de manos y el distanciamiento físico en zonas de alta concentración pública.

De acuerdo con la información oficial, se ofrece soporte técnico, vigilancia epidemiológica, búsqueda activa de casos y diagnóstico por laboratorio, además del desplazamiento de brigadas de primera respuesta, el despliegue de 200 brigadas de vacunación y la instalación de puntos de vacunación en terminales terrestres.

También se están fortaleciendo las capacidades en el manejo y control de infecciones, la atención de casos en domicilios, charlas de educación y sensibilización para el personal sanitario y los mensajes adaptados en lenguas originarias.

Al respecto, el director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), César Munayco, sostuvo que estas acciones se desarrollan desde la confirmación del primer caso de sarampión y en coordinación con las autoridades de Puno.

"La vacunación es la mejor estrategia para proteger la salud de sus hijos y sobre todo evitar algún fallecimiento. Ante la detección de un síntoma como fiebre alta, tos, y erupciones cutáneas deben acudir al establecimiento de salud más cercano para iniciar el tratamiento oportuno", aconsejó el especialista.

El Minsa añadió que, como parte de las medidas sanitarias, sostuvo una mesa de trabajo con representantes del Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia para movilizar brigadas de vacunación en las zonas fronterizas.

A inicios de marzo pasado, el ministerio peruano emitió una alerta epidemiológica ante el riesgo de importación, reintroducción y circulación del sarampión en el país, por lo que dispuso el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la activación de equipos de respuesta rápida y una notificación de casos en un plazo no mayor de 24 horas.

En Puno se han confirmado, hasta el momento, 27 casos de la enfermedad, mientras que otros 38 están en evaluación de los síntomas que presentan los pacientes.

Este martes, el director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, Constantino Vela, declaró en la emisora RPP que 13 de los casos confirmados se distribuyen en la provincia de Sandia, otros 12 en la provincia de San Román y que hay uno en San Juan del Oro y otro en Macusani.

El especialista admitió que ya se puede señalar que existe una transmisión local de la enfermedad en Puno y consideró que el brote puede estar relacionado con el alto flujo migratorio en la frontera con Bolivia, donde se reportaron más de 600 casos de sarampión durante el año pasado, según dijo.

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