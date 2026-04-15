Por intentar impresionarla, su novio chocó la moto y ella murió | VIDEO

Una adolescente de 16 años perdió la vida en un trágico accidente de motocicleta ocurrido en la vía Cúcuta–Pamplona, en Colombia, hecho que ha generado conmoción y debate en redes sociales por las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

La víctima fue identificada como Yisel Daniela Delgado Parra, una joven que recientemente había culminado la escuela preparatoria. De acuerdo con reportes preliminares, viajaba como acompañante en una motocicleta conducida por su pareja sentimental cuando ocurrió el accidente.

Según versiones difundidas en redes sociales y medios locales, el conductor habría acelerado con la intención de impresionar a la joven mientras transitaban por una curva, perdiendo el control del vehículo y provocando el fatal impacto.

El momento del accidente habría sido captado por otros motociclistas que circulaban por la zona, imágenes que posteriormente comenzaron a viralizarse en plataformas digitales, causando indignación entre los usuarios.

De manera preliminar se conoce que Yisel falleció a consecuencia del fuerte impacto, mientras que su pareja sobrevivió sin heridas de gravedad, situación que ha intensificado las críticas por la presunta imprudencia al volante.

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