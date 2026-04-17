TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Accidente de Tránstio El Alto

24ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Reservas internacionales llegan a $us 3.542 millones al primer trimestre de 2026

El BCB atribuye la caída al pago de deuda externa, mientras destaca el crecimiento de las reservas en oro.

Juan Marcelo Gonzáles

16/04/2026 20:41

Foto: Banco Central de Bolivia
La Paz

Escuchar esta nota

El Banco Central de Bolivia (BCB) presentó su informe sobre la administración de las Reservas Internacionales Netas (RIN) al primer trimestre de 2026, reportando que al cierre de marzo estas alcanzaron los 3.542 millones de dólares.

El dato refleja una disminución respecto a periodos anteriores, en un contexto marcado por compromisos financieros del país.

Caída por deuda externa

Según el informe, la reducción en las reservas se explica principalmente por el cumplimiento de pagos de la deuda externa, lo que impactó en la disponibilidad de divisas.

El BCB señaló que estos desembolsos forman parte de las obligaciones del Estado en el ámbito internacional.

Crecimiento del oro

Pese a la caída general, el Banco Central destacó un incremento en las reservas de oro, tanto en volumen como en valor.

Este comportamiento se debe a las compras realizadas en el mercado interno y a la cotización favorable del metal en el mercado internacional.

Contexto internacional

El ente emisor indicó que el oro continúa consolidándose como un activo refugio, especialmente en un escenario global marcado por la incertidumbre geopolítica y presiones inflacionarias.

Perspectivas

Para el segundo trimestre del año, el BCB proyecta que se mantenga la fortaleza del oro y del dólar, factores que podrían influir en la evolución de las reservas internacionales.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD