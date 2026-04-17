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Se levantan los bloqueos en Punata: Transportistas y Cívicos dictan cuarto intermedio hasta el domingo

Tras dos jornadas de intensa protesta que paralizaron la conexión hacia Chuquisaca y la carretera antigua a Santa Cruz, los sectores en conflicto llegaron a un acuerdo preliminar cerca de las 19:00 de este jueves. Las vías ya se encuentran expeditas.

Milen Saavedra

16/04/2026 20:37

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El municipio de Punata recobra la transitabilidad. Luego de una reunión clave convocada por el Comité Cívico de Punata y representantes del sector transporte, se determinó declarar un cuarto intermedio en las medidas de presión que mantenían cercada a la "Perla del Valle".

El acuerdo, alcanzado aproximadamente a las 19:00 horas, establece la suspensión inmediata de los bloqueos, permitiendo que el transporte interdepartamental y particular vuelva a circular por las rutas hacia Chuquisaca y el oriente boliviano.

Los puntos del acuerdo

La tregua no es definitiva, sino que marca una pausa para continuar con el diálogo. Estos son los detalles de la resolución:

  • Levantamiento inmediato: Se instruyó retirar los escombros y vehículos en los 32 puntos de bloqueo que se registraban desde el día miércoles en todo el municipio.

  • Nueva reunión: Las partes acordaron volver a sentarse en la mesa de negociación el próximo domingo a las 09:00 de la mañana, donde se buscará una solución final a sus demandas.

El origen del conflicto

Recordemos que el transporte de Punata cumplía su segundo día de movilizaciones en rechazo a la autorización de nuevas líneas de ingreso al sector. Según los movilizados, la saturación de rutas afecta directamente sus ingresos, por lo que exigen que se frenen estas nuevas concesiones.

La medida de presión había causado gran perjuicio a los viajeros, especialmente en la zona de la carretera antigua a Santa Cruz y la vía que conecta con el departamento de Chuquisaca, donde cientos de vehículos quedaron varados bajo el sol y las inclemencias del tiempo.

Con el levantamiento de las medidas, las autoridades policiales esperan que el flujo vehicular se normalice por completo en las próximas horas, mientras la población de Punata aguarda expectante los resultados del encuentro de este domingo.

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