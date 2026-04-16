Museo de Etnografía moderniza la experiencia con tecnología interactiva

El Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) presentó una serie de innovaciones tecnológicas que buscan modernizar la forma en la que los visitantes interactúan con el patrimonio cultural del país, incorporando realidad aumentada y plataformas digitales de acceso global.

La directora del museo, Patricia Álvarez, explicó que uno de los principales atractivos es un programa piloto en la sala de máscaras, una de las más emblemáticas del recinto.

“Lo que hemos hecho es complementar la información con la música de las danzas a las que pertenecen las máscaras y, en algunos casos, implementar realidad aumentada para observar los trajes completos”, señaló.

A través de códigos QR, los visitantes pueden acceder a contenidos interactivos que enriquecen la experiencia, convirtiendo el recorrido en una propuesta más dinámica e inmersiva.

Pero la apuesta del MUSEF no se limita al espacio físico. También se han desarrollado plataformas digitales que permiten explorar la riqueza cultural boliviana desde cualquier lugar.

Entre ellas destaca “Territorios Sonoros”, un mapa interactivo que geolocaliza las distintas expresiones musicales del país, permitiendo búsquedas por región, instrumento o tipo de música.

Asimismo, la plataforma “Uñtasis Yatxañani” ofrece más de dos décadas de material audiovisual, incluyendo documentales, conferencias y registros de investigación producidos por la institución.

Otra de las herramientas es “Yanak Pirwa”, un repositorio digital que permite acceder a bienes culturales que no están en exhibición, como piezas arqueológicas, cerámicas y textiles.

“Estas plataformas nos permiten llegar a más población, especialmente investigadores, niños y jóvenes interesados en nuestra cultura”, destacó Álvarez.

Con estas iniciativas, el MUSEF busca posicionarse como un referente en la integración de tecnología y patrimonio, acercando el folclore boliviano a nuevas generaciones y al público internacional.

La invitación queda abierta para que la ciudadanía visite el museo y también explore sus contenidos digitales, en una experiencia que combina tradición e innovación.

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