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Policial

Cochabamba: delincuentes ingresan a vivienda, maniatan a una mujer y roban $us 7.000

El violento hecho ocurrió en Villa Israel, donde la víctima fue reducida mientras se encontraba sola en su domicilio.

Cristina Cotari

16/04/2026 8:42

La Policía investiga el caso en Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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Un violento robo se registró en una vivienda de la zona sur de la ciudad de Cochabamba, donde dos delincuentes sustrajeron 7 mil dólares, 11.500 bolivianos, ocho garrafas y otros objetos de valor.

De acuerdo con el reporte policial, el hecho ocurrió el martes alrededor de las 19:40 en la zona de Villa Israel, OTB Alfa y Omega. Según la denuncia, dos sujetos ingresaron al inmueble aprovechando que la propietaria se encontraba sola.

Los delincuentes maniataron a la mujer para facilitar el robo y evitar que pidiera ayuda. Aunque la víctima logró solicitar auxilio, no recibió asistencia de sus vecinos.

Entre los objetos robados se encuentran un televisor, ocho garrafas, además del dinero en moneda nacional y extranjera.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) inició las investigaciones correspondientes y realiza las pesquisas para identificar y dar con el paradero de los autores del hecho.
 

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