El Alto: Vecinos capturan a presunto ladrón en Ciudad Satélite

Un presunto delincuente fue capturado por vecinos en la zona de Ciudad Satélite, cerca del teleférico amarillo en El Alto, luego de ser acusado de haber robado a un joven en la vía pública. El hecho ocurrió en horas de la noche, generando preocupación entre los habitantes del sector.

Según el testimonio de la víctima, el asalto fue perpetrado por al menos tres personas, quienes lo interceptaron y lo amenazaron para sustraerle su mochila.

“Nos dijo ‘colabora porque si no te vamos a meter punta’… entre tres nos han agazapado”, relató el joven afectado.

Amenazas durante el robo

El denunciante señaló que los antisociales actuaron con violencia e intimidación, advirtiendo que utilizarían un arma blanca para concretar el robo.

“Han dicho que nos iban a meter punta… la verdad sí es peligroso”, expresó, visiblemente afectado por lo ocurrido.

Vecinos intervienen

Tras el hecho, la víctima junto a familiares y vecinos lograron retener a uno de los implicados, mientras los otros dos se dieron a la fuga. Posteriormente, efectivos policiales llegaron al lugar para trasladar al sospechoso.

De acuerdo con los testimonios, la intervención policial se produjo después de más de una hora, lo que generó molestia entre los vecinos.

Denuncian falta de seguridad

Habitantes de Ciudad Satélite denunciaron que la inseguridad en la zona es constante y que no existe presencia policial suficiente para prevenir estos hechos.

“Estamos muy alarmados… cada vez hay más actos delincuenciales y no hay rondas policiales”, reclamó un vecino.

Antecedentes recientes

Los vecinos también indicaron que este no es un caso aislado, ya que en días anteriores se registraron hechos similares, incluyendo agresiones a transeúntes.

“Hace una semana a una muchacha la han jaloneado… no tenemos resguardo policial”, afirmaron.

Pedido de mayor control

Ante esta situación, los habitantes exigen a las autoridades mayor presencia policial, patrullajes constantes y acciones concretas para frenar la delincuencia en la zona.

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