La Paz: múltiples accidentes en horas generan alerta por seguridad vial

En menos de 24 horas, el país registró una seguidilla de accidentes de tránsito en distintas regiones, dejando decenas de heridos y evidenciando problemas estructurales como el mal estado de las carreteras y la limitada capacidad de respuesta ante emergencias.

Uno de los casos más graves ocurrió en el municipio de Apolo, donde un accidente dejó al menos 19 personas heridas. Según denunciaron los pobladores, el siniestro se habría producido por las condiciones críticas de la vía, marcada por lodo y falta de mantenimiento.

A este hecho se sumaron reclamos por la atención posterior, ya que varios heridos tuvieron que ser trasladados en vehículos particulares hasta el hospital Hospital Nuestra Señora de La Paz, debido a la escasez de ambulancias.

La situación generó preocupación no solo por la gravedad del accidente, sino porque —según los testimonios— no se trata de un hecho aislado.

“Ya no es solamente este accidente, han pasado muchos más”, advirtieron pobladores de la región, apuntando a una problemática recurrente.

Las historias de los afectados reflejan la dureza de la jornada. Entre los heridos se encuentra un adolescente de 16 años que requiere cirugías urgentes, así como una pareja de esposos con múltiples fracturas cuyos tratamientos superan los Bs 300 mil.

Entre los casos más recientes, en la pasada jornada se registró otro hecho de tránsito, donde un camión de alto tonelaje atropelló a cinco personas que descendían de un micro en una zona escolar. Ante el siniestro, que generó lesiones graves para las víctimas (donde existen menores de edad), provocó una llamada de atención a la falta de señalización en el lugar, que tiene conste circulación de estudiantes.

La acumulación de accidentes en un corto periodo encendió las alertas sobre la seguridad vial en el país, mientras crecen las críticas hacia las autoridades por la falta de mantenimiento de rutas y por la insuficiente logística para atender emergencias.

En medio del dolor y la incertidumbre, los familiares de las víctimas piden no solo apoyo inmediato, sino soluciones estructurales que eviten que este tipo de tragedias continúen repitiéndose.

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