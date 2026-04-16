¿Por qué se repiten los accidentes en La Paz? Expertos apuntan a fallas estructurales

Una serie de accidentes de tránsito registrados en menos de 48 horas en el departamento de La Paz dejó fallecidos, heridos —incluidos menores de edad— y encendió las alertas sobre la seguridad vial, evidenciando problemas estructurales que van más allá de hechos aislados.

Entre los casos más graves se encuentra un choque en Alto Sopocachi, donde un minibús impactó contra una vivienda provocando una fuga de gas, dejando una persona fallecida y cinco heridos. En la misma zona, otro vehículo colisionó contra un inmueble, mientras que en la autopista La Paz - El Alto, a la altura de la Curva del Diablo, un hombre fue hallado sin vida tras un hecho aún en investigación.

A estos se suma el trágico embarrancamiento de un bus en Tolopampa, municipio de Apolo, que dejó más de seis fallecidos y varios heridos, así como un atropello en Alto Chijini donde un camión arremetió contra peatones, entre ellos estudiantes.

“Estamos esperando un accidente más”, reclamó un testigo, al cuestionar el estado de los vehículos y la falta de mantenimiento.

El experto en seguridad ciudadana, Dorian Ulloa, fue enfático al señalar que estos hechos no son casuales, sino el reflejo de un problema más profundo.

“Hay una cultura de incumplimiento generalizado de la normativa de tránsito”, afirmó.

Según explicó, las causas no se limitan al conductor, sino que involucran a toda la sociedad: desde peatones que no respetan señales, hasta propietarios de vehículos que evaden mantenimientos adecuados.

“Nos hemos acostumbrado a vulnerar las normas, como conductores, pasajeros y peatones”, sostuvo.

Uno de los aspectos más críticos es el estado del parque automotor y la falta de control en talleres mecánicos, donde —según el experto— se utilizan repuestos de baja calidad o reutilizados, poniendo en riesgo la vida de los usuarios.

“Hay autopartes que ya han pasado por más de 20 vehículos y se siguen vendiendo”, advirtió.

Además, cuestionó la falta de fiscalización en las inspecciones técnicas y la permisividad en la circulación de vehículos en condiciones precarias, especialmente en el transporte público.

El análisis también apunta a factores como la geografía compleja de La Paz, con vías empinadas que requieren experiencia, así como la ausencia de señalización, iluminación y controles efectivos en zonas de alto riesgo.

Pese a que suelen surgir pedidos de sanciones más duras, Ulloa considera que la solución debe ser más integral.

“Esto no se va a resolver solo castigando conductores, se necesita un cambio de conciencia ciudadana y políticas estructurales”, concluyó.

Las autoridades ya iniciaron investigaciones, mientras crece la preocupación ciudadana ante una problemática que, de no ser atendida de fondo, podría seguir cobrando vidas.

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