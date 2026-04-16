Pandillas generan temor en el Plan 3000 y cinco menores son arrestados

Vecinos de la zona de La Campana, en el Distrito 8 del Plan 3000, en Santa Cruz, denunciaron nuevos hechos de violencia protagonizados por grupos de pandillas que generan temor constante en el sector. Durante un operativo policial, cinco menores de edad fueron arrestados tras ser identificados en medio de los disturbios.

Según testimonios de los vecinos, este tipo de enfrentamientos se ha vuelto recurrente en el barrio 24 de Septiembre y zonas aledañas, donde aseguran que grupos de jóvenes llegan desde otros sectores para provocar desmanes.

“Es el pan de cada día, no se puede dormir tranquilo”, manifestó un vecino afectado, quien además señaló que algunos denunciantes reconocieron a los aprehendidos como las personas que previamente los habrían amenazado de muerte.

La Policía informó que los menores serán remitidos ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, mientras se formaliza la denuncia contra cuatro de ellos por los hechos registrados.

Dirigentes vecinales cuestionaron la falta de control parental y pidieron a las autoridades policiales reforzar los patrullajes y trabajos de inteligencia en la zona para evitar nuevos enfrentamientos.

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