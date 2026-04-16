Las lluvias aún no terminan: Prepárese, así estará el clima este jueves

El ingreso de un frente frío de intensidad leve transforma desde este miércoles las condiciones atmosféricas en toda la región de Santa Cruz. Esta perturbación climática generará cielos cubiertos y precipitaciones que oscilarán entre niveles moderados y fuertes en diversas provincias, según lo que indicó Luis Alberto Alpire, agrometeorólogo que también es conocido como el ‘Señor del Clima’.

Alpire indica que la inestabilidad pluvial se mantendrá vigente hasta la jornada del jueves, consolidando un patrón de humedad en el área metropolitana y alrededores. Estos episodios forman parte de una semana caracterizada por alteraciones térmicas severas que desafían la planificación de los ciudadanos.

Ascenso térmico y vientos

A partir del viernes 17 de abril, la dinámica atmosférica dará un giro con el retorno predominante de los vientos provenientes del sector norte. Este cambio facilitará una recuperación progresiva de las temperaturas máximas, preparando un escenario mucho más cálido para el próximo fin de semana.

En zonas como la Chiquitania y Cordillera, los termómetros podrían escalar hasta los 34°C y 33°C respectivamente durante los días venideros. Por su parte, los valles cruceños mantendrán marcas más moderadas, situándose cerca de los 28°C bajo una atmósfera de transición estacional.

Fenómenos en fase neutra

Luis Alberto Alpire indica que la actual coyuntura meteorológica responde a la fase de transición hacia el invierno, periodo donde convergen ráfagas del norte y frentes fríos. Actualmente, la Organización Meteorológica Mundial reporta una fase neutra entre los fenómenos de El Niño y La Niña a nivel global.

Pese a esta estabilidad temporal, los modelos de vigilancia climática ya proyectan la posible formación de El Niño hacia el verano del año 2026. Este escenario futuro despierta preocupación debido a la probabilidad de temperaturas extremas y periodos de déficit hídrico significativos.

Estrategias para el agro

Ante la volatilidad del clima, se ha instado al sector agropecuario a implementar medidas de contingencia inmediatas para proteger sus unidades productivas. Resulta fundamental aprovechar las lluvias actuales para el almacenamiento de agua y la creación de reservas estratégicas de alimento para el ganado.

Estas previsiones buscan mitigar los efectos de una posible escasez hídrica que podría acentuarse en los meses de mayor rigor climático. La gestión eficiente de los recursos naturales será determinante para enfrentar con éxito los desafíos que plantea la variabilidad del otoño cruceño.

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