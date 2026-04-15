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Más de 4.000 trabajadores de salud protestan por sueldos adeudados a la Gobernación y evalúan paro de 72 horas

La movilización se da en el marco del segundo día de paro de 48 horas que acatan hospitales y centros de salud.

Charles Muñoz Flores

15/04/2026 16:26

Sector salud protesta por tres meses de sueldos impagos en Santa Cruz. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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Profesionales en salud instalaron una protesta este martes en puertas de la Gobernación cruceña, exigiendo el pago de salarios adeudados que, según denuncian, se arrastran desde hace al menos tres meses y afectan a más de 4.000 trabajadores del sector.

La movilización se da en el marco del segundo día de paro de 48 horas que acatan hospitales y centros de salud. Los manifestantes marcharon por diferentes calles de la ciudad hasta concentrarse en la Gobernación, donde reclamaron una respuesta inmediata de las autoridades departamentales.

Esther Ortuste, representante del Fesirmes, señaló que la deuda corresponde principalmente al mes de marzo por parte de la Gobernación, mientras que según indicó la Alcaldía mantiene pendientes los pagos de febrero y marzo, además de otras demandas laborales.

“Estamos solicitando que se cancele el sueldo de los trabajadores de los ítems prefecturales, especialmente de los hospitales de tercer nivel. Se ha dicho que ya se pagó, pero eso no es cierto. A los compañeros no se les ha cancelado nada”, afirmó la dirigente.

El sector advierte que, de no recibir una solución en los próximos días, las medidas de presión podrían intensificarse. Ortuste informó que el lunes se realizará una reunión con la dirigencia para evaluar la posibilidad de un paro de 72 horas la próxima semana.

Mientras tanto, la atención en hospitales públicos se mantiene parcialmente afectada debido al paro, generando preocupación en la población ante una eventual prolongación del conflicto.

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