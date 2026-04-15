Un hombre de 38 años fue aprehendido en la ciudad de Santa Cruz tras ser acusado de violación agravada contra menores de edad, en un caso que fue descubierto de manera fortuita luego de que un técnico encontrara material audiovisual comprometedor en un teléfono celular que estaba siendo reparado.

De acuerdo con el capitán José Quinteros, de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Los Lotes, el sindicado tenía bajo su cuidado a tres menores entre ellas sus sobrinas a quienes instruía para invitar a otras niñas a reuniones nocturnas, denominadas “pijamadas”.

Según la investigación preliminar, durante estas reuniones el acusado aprovechaba las horas de la noche para cometer actos de abuso sexual. “Procedía a realizar toques impúdicos y vejaciones tipificadas como violación”, indicó la autoridad policial.

Uno de los elementos más relevantes del caso es que el propio acusado registraba los hechos. “Él mismo se filmaba y tomaba fotografías de todas esas acciones”, señaló Quinteros, detallando que estos archivos fueron clave para iniciar el proceso penal.

El caso salió a la luz cuando un técnico, al revisar el dispositivo móvil del sospechoso, encontró contenido audiovisual que evidenciaba los delitos. El trabajador decidió denunciar el hecho ante la Felcv, lo que permitió activar un operativo que culminó con la captura del acusado en su domicilio, donde fue sorprendido mientras observaba dichos videos.

Tras su aprehensión, el sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público. En audiencia de medidas cautelares, una autoridad jurisdiccional determinó su detención preventiva sin plazo definido en el penal de Palmasola, mientras avanzan las investigaciones.

La Fiscalía sustentó la imputación con diversos elementos, entre ellos la valoración psicológica de la víctima, un certificado médico forense que confirma la agresión sexual y los registros audiovisuales hallados en el celular.

Asimismo, se tomó en cuenta que el acusado cuenta con antecedentes penales, ya que anteriormente estuvo recluido en el mismo centro penitenciario por el delito de robo agravado.

Las autoridades no descartan la existencia de más víctimas. Actualmente, se realizan evaluaciones psicológicas a las menores que estaban bajo su cuidado, en coordinación con la Defensoría de la Niñez, para determinar si también fueron afectadas.

El caso continúa en etapa investigativa, mientras el imputado permanece recluido en Palmasola a la espera del avance del proceso judicial.

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