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Policial

Detención preventiva sin plazo para acusado de violación a menor en Los Lotes

El caso salió a la luz de manera fortuita, luego de que el investigado acudiera a un servicio técnico con su teléfono celular. Durante la revisión del dispositivo, el técnico detectó material comprometedor que evidenciaría la posible participación del sujeto en hechos ilícitos con una menor.

Charles Muñoz Flores

15/04/2026 14:26

Descubren presunto caso de abuso tras revisión de celular en servicio técnico. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

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Un hombre de 38 años fue enviado a detención preventiva sin plazo definido, tras ser imputado por el delito de violación agravada en contra de una menor de 13 años, según determinó la autoridad judicial en audiencia cautelar.

El caso salió a la luz de manera fortuita, luego de que el investigado acudiera a un servicio técnico con su teléfono celular. Durante la revisión del dispositivo, el técnico detectó material comprometedor que evidenciaría la posible participación del sujeto en hechos ilícitos con una menor de edad, procediendo de inmediato a denunciar el hallazgo ante las autoridades competentes.

De acuerdo con los primeros informes, el acusado tenía bajo su cuidado a tres sobrinas, a quienes presuntamente utilizaba para invitar a sus amigas a reuniones conocidas como “pijamadas”. Según la denuncia, en ese contexto se habrían producido los hechos que ahora son investigados por el Ministerio Público.

Hasta el momento, se ha identificado al menos una víctima; sin embargo, las autoridades no descartan la existencia de otros posibles casos vinculados al mismo hecho, por lo que la investigación continúa en curso.

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