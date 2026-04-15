Gobernación cruceña culpa al Gobierno central por falta de pago a trabajadores de salud

Trabajadores de base del sector salud intervinieron una reunión de directorio de la maternidad con autoridades de la Gobernación de Santa Cruz para exigir respuestas ante la falta de pago del salario correspondiente al mes de marzo.

La protesta se produjo en medio del creciente malestar del personal, que decidió ingresar al encuentro para demandar información clara sobre cuándo se realizará la cancelación de sus haberes.

Según los trabajadores, la medida responde al incumplimiento en los pagos y a la incertidumbre que enfrenta el sector, que continúa operando sin recibir sus salarios en los plazos establecidos.

Por su parte, autoridades de salud de la Gobernación manifestaron su respaldo a los reclamos y aseguraron que comprenden la situación que atraviesa el personal. Sin embargo, aclararon que la falta de pago no se debe a una omisión a nivel departamental.

“Nos solidarizamos con los trabajadores, esta es una situación real, pero no es porque la Gobernación no haya realizado las gestiones correspondientes”, señalaron.

En ese sentido, explicaron que el problema radica en la falta de desembolsos desde el nivel nacional. Indicaron que tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Economía no han dado respuesta a los requerimientos realizados oportunamente.

Asimismo, detallaron que el sector enfrenta una reducción superior al 30% en el presupuesto destinado a salarios, lo que afecta directamente la disponibilidad de recursos. A esto se suma que los montos necesarios no han llegado en los tiempos previstos.

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