Productores de San Ignacio rechazan bloqueos y alertan millonarias pérdidas

Productores de San Ignacio de Velasco rechazaron el bloqueo instalado en la región y advirtieron sobre pérdidas económicas en plena época de cosecha.

Moisés Salces, en representación del sector productivo, señaló que estas medidas de presión estarían siendo impulsadas por actores políticos vinculados a una sigla que fue inhabilitada, situación que está afectando directamente a la población.

Criticó además que San Ignacio, históricamente opositora al Movimiento Al Socialismo (MAS) y cuestionadora de los bloqueos, ahora enfrente este tipo de medidas que ponen en riesgo la producción.

“No estamos de acuerdo con el bloqueo, nos estamos viendo perjudicados. Las lluvias están afectando nuestros caminos, la escasez de diésel y ahora este bloqueo. El problema del Tribunal Electoral tiene que solucionarse sin hacer que la población viva en vilo”, manifestó.

Explicó que la soya está saliendo con altos niveles de humedad y, al permanecer varias horas en los camiones, las industrias aplican descuentos que generan pérdidas económicas para los productores.

Salces pidió a los legisladores acelerar el tratamiento de una ley contra los bloqueos y afirmó que existen otras formas de protesta que no afectan la actividad económica.

“El Gobierno debe tomar cartas en el asunto, también la Fiscalía, pero un pueblo productor no puede verse afectado por un bloqueo”, concluyó.

Un grupo de ciudadanos y el comité cívico de San Ignacio instalaron la medida de presión esta jornada exigiendo al órgano electoral que aclare supuestas irregularidades, además, sostienen que los comicios electorales con la mayoría de votos nulos no son comicios democráticos.

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