Buses operan con normalidad, pero viajeros deben hacer transbordo por bloqueo en San Ignacio

La venta de pasajes en la Terminal Bimodal se desarrolla con normalidad, pese a la existencia de un punto de bloqueo en el ingreso al municipio de San Ignacio de Velasco, instalado por grupos autoconvocados que rechazan los resultados de las elecciones subnacionales realizadas en marzo.

Desde las empresas de transporte informaron que las salidas de buses continúan de manera regular; sin embargo, el servicio es condicionado debido a la interrupción en la vía. Las unidades llegan únicamente hasta el punto de bloqueo, donde los pasajeros deben realizar un transbordo para continuar su viaje hasta su destino final.

“¿Hasta dónde llega? Porque en el punto de bloqueo está allá en San Ignacio nomás”, explicó una encargada de venta de pasajes, al aclarar el alcance actual del servicio.

Pese a esta situación, las operadoras aseguran que la venta no se ha visto afectada. “Normal, que no se preocupe, normal las salidas”, afirmó la trabajadora, quien también indicó que los usuarios son previamente informados sobre la necesidad de cambiar de transporte.

En cuanto al tramo interrumpido, los pasajeros deben recurrir a medios alternativos, como motocicletas, para atravesar el punto de conflicto. “Solamente es allá en el pueblo. Así que llega normal y ya pueden hacer transbordo en moto”, precisó.

El costo del pasaje tampoco ha sufrido modificaciones y se mantiene en 150 bolivianos. No obstante, los viajeros deben considerar gastos adicionales derivados del traslado complementario en la zona de bloqueo.

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