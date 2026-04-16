Intendencia clausura segundo puesto de comida rápida en la zona del Correo por carne en mal estado

En un operativo de sorpresa realizado la noche de este miércoles, la Intendencia Municipal procedió a la clausura de un segundo carrito de comida rápida en la emblemática zona del Correo (intersección de las avenidas Ayacucho y Heroínas), tras hallar una cantidad considerable de carne en estado de descomposición que estaba siendo utilizada para la venta al público.

Este hallazgo se suma a las irregularidades detectadas apenas ayer en el mismo sector, lo que ha encendido las alarmas sobre la higiene en estos puntos de alta concurrencia.

Tolerancia cero tras agotar vías de capacitación

Según informaron las autoridades de Defensa al Consumidor, los propietarios del puesto intentaron justificar la situación calificándola como un "descuido" o alegando desconocimiento. Sin embargo, desde la Intendencia fueron tajantes al señalar que ya no hay lugar para excusas.

"Los procesos de concienciación y capacitación en este sector se han agotado. Encontrar estas irregularidades ya denota un dolo y un descuido por parte de quienes elaboran estos alimentos", afirmaron desde Defensa del Consumidor.

Las autoridades destacaron que, aunque la normativa actual contempla sanciones económicas bajas debido a una "norma endeble", el verdadero peso del castigo recaerá en la clausura del establecimiento, medida que busca sentar un precedente para el resto de los comerciantes del entorno.

Riesgo para la salud pública

En el momento de la intervención, el puesto se encontraba operando de manera normal, ofreciendo hamburguesas y lomitos elaborados con la materia prima deficiente. Además del control de inocuidad alimentaria, el personal técnico verificó:

Estado de la carne: Productos con signos evidentes de putrefacción.

Medidas de seguridad: Revisión de extintores y manejo de garrafas de gas para prevenir explosiones.

Documentación: Elaboración de actas de ley y solicitud de precintos para el cierre inmediato.

Controles continuos

La zona del Correo es conocida por su intensa actividad comercial desde tempranas horas hasta la medianoche. Ante la reincidencia de estos casos, la Intendencia aseguró que los operativos —que iniciaron formalmente la semana pasada— se extenderán a otros puntos estratégicos de la ciudad.

"No hemos venido a jugar. Quienes quieran atentar contra la salud utilizando materia prima en descomposición deben saber que no vamos a dubitar al momento de sancionar", concluyó el reporte oficial. Se espera que en los próximos días la vigilancia sea aún más estricta para garantizar que las normativas de seguridad e inocuidad se cumplan rigurosamente.

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