¡Atención, conductores!: hay trabajos de conservación en las rutas a la Chiquitania y Trinidad

La Administradora Boliviana de Carreteras, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, realiza trabajos de conservación vial en diferentes rutas estratégicas del departamento de Santa Cruz.

Uno de los sectores intervenidos es la ruta hacia la Chiquitania, específicamente en el tramo entre San Ramón y San Ignacio de Velasco.

En esta zona se ejecutan labores de bacheo profundo con mezcla asfáltica en caliente y colocado de capa base, aprovechando las condiciones climáticas favorables. Para ello, se desplazó maquinaria pesada, personal técnico y equipos de supervisión.

También se realizan trabajos en la ruta hacia Trinidad, en el tramo que conecta Cuatro Cañadas, San Ramón, Ascensión de Guarayos y el Puente San Pablo.

En este sector se llevan adelante tareas preventivas de conservación, demarcación y corte de baches, especialmente en la comunidad de Berlín Sur, mientras se espera contar con mejores condiciones climáticas para aplicar mezcla asfáltica.

La ABC informó que realiza un seguimiento permanente a todas las actividades con el objetivo de evitar riesgos para los conductores y garantizar una circulación segura.

Las autoridades recomendaron a los usuarios manejar con precaución en los sectores intervenidos y mantenerse atentos a la información oficial sobre el estado de las carreteras.

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