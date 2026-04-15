TED Oruro alista 1.679 maletas electorales para la segunda vuelta

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro alista el material electoral para la segunda vuelta, en la que se elegirá al próximo gobernador del departamento.

El presidente del TED Oruro, Hernán Quispe, informó que el armado de las 1.679 maletas electorales concluirá este viernes, tras lo cual se iniciará la distribución hacia los asientos electorales urbanos y rurales.

“Las 1.679 maletas electorales van destinadas a los asientos electorales rurales, en una cantidad de 632, y a los recintos urbanos en una cantidad de 1.047”, explicó Quispe.

Asimismo, recordó que las alianzas políticas tienen plazo hasta las 24:00 de este miércoles para realizar campaña electoral, ya que desde el jueves regirá el silencio electoral.

Quispe también señaló que para el domingo a las 18:00 se convocó a una sala plena abierta y permanente para el cómputo departamental de votos, proceso que se prevé concluir la mañana del lunes.

En esta segunda vuelta, programada para el domingo 19 de abril, los candidatos Edgar Sánchez y Óscar Chambi disputarán la Gobernación de Oruro.

Mira la programación en Red Uno Play