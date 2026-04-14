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Así puedes tramitar tu permiso de circulación para el 19 de abril en Santa Cruz

El trámite se realiza de forma digital y es obligatorio para circular durante la jornada electoral del 19 de abril.

Red Uno de Bolivia

14/04/2026 12:04

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Con miras a la segunda vuelta de las elecciones a la Gobernación de Santa Cruz, prevista para este domingo 19 de abril, el Tribunal Electoral Departamental (TED) recordó que hasta el 16 de abril se recibirán las solicitudes de permisos de circulación para la jornada electoral.

Las personas interesadas en tramitar este permiso deben realizar el proceso de manera digital a través de la plataforma habilitada por el Órgano Electoral.

¿Cómo tramitar el permiso?

Los solicitantes deben ingresar al siguiente enlace: https://plataforma-ciudadana.oep.org.bo/auth/signin

Requisitos

Para completar el trámite, se debe contar con la siguiente documentación:

  • Nota de solicitud que justifique el permiso, debidamente firmada.

  • Fotocopia del RUAT del vehículo.

  • Fotocopia de la licencia de conducir vigente del solicitante.

El TED recordó que estos permisos son necesarios para circular durante la jornada electoral, en la que rigen restricciones vehiculares conforme a la normativa vigente.

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