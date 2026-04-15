Sánchez plantea reactivar Oruro con inversión minera y un puerto seco fortalecido

A pocos días del balotaje en Oruro, el candidato a la Gobernación por la Alianza Jach’a, Edgar Sánchez, aseguró que su estrategia final de campaña se centra en llegar a comunidades y provincias donde no pudo estar en la primera vuelta.

El postulante señaló que su cierre de campaña no se concentra en un solo acto, sino en una presencia territorial directa en distintos municipios del departamento.

Minería como eje central

Sánchez planteó la reactivación del sector minero como uno de los pilares fundamentales de su programa de gobierno, señalando que Oruro perdió protagonismo en la economía nacional.

“Antes Oruro aportaba alrededor del 36% o 37% en la producción minera y hoy solo aporta el 6%”, afirmó, al advertir la caída en el desarrollo económico del departamento.

En ese sentido, propuso impulsar políticas de reinversión, prospección, explotación y remediación ambiental, para equilibrar crecimiento económico con sostenibilidad.

Propuesta de nueva ley minera

El candidato también sostuvo la necesidad de una nueva ley minera, que permita generar un nuevo escenario para el desarrollo del sector y recuperar el dinamismo económico que históricamente caracterizó a Oruro.

Impulso al turismo internacional

Otro de los ejes de su propuesta es el turismo, con énfasis en la promoción internacional del Carnaval de Oruro, considerado Patrimonio de la Humanidad.

Sánchez planteó una estrategia agresiva de difusión en aeropuertos internacionales y la creación de circuitos turísticos que incluyan el Parque Sajama, el Salar de Uyuni y el lago Poopó, con el objetivo de atraer mayor inversión y visitantes.

Puerto seco y dinamización del comercio

En el ámbito comercial, el candidato propuso convertir el puerto seco en un parque aduanero, que facilite la importación y exportación de mercaderías, reduciendo la burocracia y fortaleciendo la actividad económica.

Entre sus propuestas destacan permitir la importación de vehículos usados para repuestos y promover el ensamblaje de vehículos eléctricos en Oruro, con el fin de atraer inversión y generar empleo.

Crítica al modelo de distribución

Sánchez también se refirió al modelo de distribución de recursos, señalando que el planteamiento del “50/50” debe incluir no solo competencias, sino también recursos y oportunidades para las regiones.

Afirmó que Oruro tiene una “deuda histórica”, debido a su aporte pasado a la economía nacional y su actual situación de rezago.

Rumbo a la segunda vuelta

El candidato cerró su participación reafirmando su compromiso de reactivar la economía regional y devolver a Oruro su rol como un departamento productivo y competitivo.

El balotaje definirá este fin de semana quién asumirá la Gobernación en un escenario marcado por propuestas enfocadas en el desarrollo económico.

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