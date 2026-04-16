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Policial

Urgente: Fuga de gas en Equipetrol moviliza a unidades de emergencia

Autoridades piden a la ciudadanía evitar el tránsito por el área afectada para facilitar las tareas de control y evitar riesgos mayores.

Ximena Rodriguez

15/04/2026 20:27

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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Una rotura crítica en la red de gas natural de una obra en construcción provocó una intensa movilización de los equipos de emergencia en la zona de Equipetrol, Santa Cruz, durante la noche de hoy. La Tercera Compañía de Bomberos Voluntarios arribó al sitio tras el reporte de la fuga, confirmando que el incidente se originó por un daño estructural en la tubería debido a que el predio carecía de medidor.

Medidas de seguridad y control técnico

"Por el momento se han realizado tareas de evaluación y control, comunicando a YPFB para que se apersonen y nosotros les demos la seguridad correspondiente", informó uno de los bomberos presentes sobre el protocolo en curso. Actualmente, el área se mantiene acordonada bajo vigilancia estricta para evitar el tránsito de personas, dado que las autoridades han solicitado el respeto total al perímetro de seguridad establecido.

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