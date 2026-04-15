Santa Cruz centralizará la difusión de resultados del Sirepre en el balotaje

Santa Cruz, Beni, Oruro, Chuquisaca y Tarija se aprestan a vivir la segunda vuelta electoral para elegir gobernador y vicegobernador. De acuerdo con el calendario electoral, los candidatos tienen plazo hasta la medianoche de este miércoles para realizar campaña.

Fernando Arteaga, secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE), confirmó que hasta esta jornada está permitida la difusión de propaganda y la solicitud de voto a la población.

“A partir del jueves inicia el silencio electoral, con restricciones en los cinco departamentos respecto a la difusión de propaganda. Además, se dispondrá el Auto de Buen Gobierno desde el viernes hasta el domingo”, indicó.

Arteaga añadió que el TSE iniciará el domingo el cómputo oficial y la transmisión de resultados preliminares. Precisó que Santa Cruz será el centro de operaciones desde donde se difundirán los datos del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) para los cinco departamentos.

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