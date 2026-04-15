Ministro Zamora señala que caja negra de aeronave siniestrada será analizada en el extranjero

La unidad especial de investigaciones de la DGAC ya se encuentra operando en el epicentro del siniestro gracias a un despliegue aéreo. "Estamos avanzando de muy buena manera; ayer se trasladó todo el equipo al lugar de los hechos", puntualizó el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

Las autoridades han comenzado a delinear las posibles causas que provocaron la caída de la aeronave en Cochabamba. Al respecto, Zamora señaló que "la hipótesis que más se maneja es que quizás los pilotos entraron a un estado de inconsciencia", aunque instó a la prudencia hasta obtener resultados finales.

Análisis internacional para la caja negra

El peritaje de los dispositivos de grabación será exhaustivo y requerirá de tecnología que no se encuentra disponible actualmente en el territorio nacional. "El tema de la caja negra hay que mandarla al exterior; estamos coordinando para que se establezca lo más antes posible", concluyó el titular ministerial tras el entierro de los tripulantes en Santa Cruz.

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