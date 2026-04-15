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Policial

Ministro Zamora señala que caja negra de aeronave siniestrada será analizada en el extranjero

Autoridades nacionales coordinan el envío de los registros de vuelo a laboratorios extranjeros para determinar el origen de la falla técnica.

Ximena Rodriguez

15/04/2026 19:58

Foto: Red Uno.
Bolivia

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La unidad especial de investigaciones de la DGAC ya se encuentra operando en el epicentro del siniestro gracias a un despliegue aéreo. "Estamos avanzando de muy buena manera; ayer se trasladó todo el equipo al lugar de los hechos", puntualizó el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

Las autoridades han comenzado a delinear las posibles causas que provocaron la caída de la aeronave en Cochabamba. Al respecto, Zamora señaló que "la hipótesis que más se maneja es que quizás los pilotos entraron a un estado de inconsciencia", aunque instó a la prudencia hasta obtener resultados finales.

Análisis internacional para la caja negra

El peritaje de los dispositivos de grabación será exhaustivo y requerirá de tecnología que no se encuentra disponible actualmente en el territorio nacional. "El tema de la caja negra hay que mandarla al exterior; estamos coordinando para que se establezca lo más antes posible", concluyó el titular ministerial tras el entierro de los tripulantes en Santa Cruz.

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