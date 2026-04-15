Este es el reporte médico de los atropellados en Alto Chijini

Tras el accidente registrado en la avenida 9 de Abril, en Alto Chijini, cinco personas permanecen internadas en la Clínica Médica Sur, donde reciben atención médica especializada.

De acuerdo con el informe del personal de salud, tres de los pacientes se encuentran relativamente estables, aunque continúan en observación para descartar complicaciones.

Pacientes delicados

Sin embargo, dos de los heridos presentan un estado más delicado, lo que ha generado mayor preocupación entre sus familiares.

Una de las pacientes fue diagnosticada con fractura de húmero, por lo que requerirá tratamiento especializado e incluso una posible intervención quirúrgica.

Mientras tanto, otra persona presenta dolores intensos y complicaciones asociadas al impacto, por lo que su evolución es monitoreada de cerca por el equipo médico.

Atención médica especializada

Los cinco pacientes han sido evaluados por distintas especialidades, entre ellas traumatología y neurocirugía, con el objetivo de establecer diagnósticos precisos y definir los tratamientos correspondientes.

Entre los heridos se encuentran también dos menores de edad, quienes permanecen bajo control médico permanente.

Evolución en observación

El personal médico indicó que, pese a que algunos pacientes están estables, todos continúan en observación, debido a la naturaleza de las lesiones sufridas en el accidente.

La evolución en las próximas horas será clave para determinar la gravedad real de cada caso y las posibles intervenciones médicas que se requieran.

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