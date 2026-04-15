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Policial

Video muestra momento en que camión atropella a peatones en Alto Chijini; hay al menos 4 heridos

Entre los lesionados se encuentran tres menores de la unidad educativa Alfonso Pardo Uceda; fueron trasladados al Hospital del Sur

Juan Marcelo Gonzáles

15/04/2026 16:39

Foto: Captura de video
La Paz

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Un video captó el instante exacto en el que un camión atropella a varios peatones en la zona de Alto Chijini, en la ciudad de La Paz, generando alarma entre vecinos y transeúntes.

Las imágenes muestran cómo el vehículo impacta a las personas que se encontraban en la vía, en un hecho que ahora es investigado por la Policía.

Heridos, entre ellos menores

De acuerdo con reportes preliminares, el accidente dejó al menos cuatro personas heridas, entre ellas tres menores de edad que serían estudiantes de la unidad educativa Alfonso Pardo Uceda.

La presencia de niños entre los afectados incrementó la preocupación por la gravedad del hecho.

Evacuación de emergencia

Tras el accidente, equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar para brindar atención a los heridos, quienes fueron trasladados al Hospital del Sur para recibir atención médica.

Vecinos y testigos también colaboraron en las primeras acciones de auxilio mientras arribaban las ambulancias.

Investigación en curso

La Policía inició las investigaciones para determinar las circunstancias del accidente y establecer responsabilidades.

Por el momento, no se ha confirmado el estado de salud de las víctimas, aunque se presume que algunos presentan lesiones de consideración.

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