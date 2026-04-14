Heridos de tragedia en Apolo son trasladados en camionetas ante falta de ambulancias

Tras el trágico embarrancamiento de un bus en el sector de Tolapampa, municipio de Apolo, comenzaron a circular imágenes que evidencian la complejidad de las labores de rescate. En un video difundido por Uchumachi Digital se observa cómo varios de los heridos son trasladados en camionetas particulares hacia centros de salud cercanos, ante la imposibilidad de acceso inmediato de ambulancias.

Zona de difícil acceso

El accidente ocurrió en una región de geografía complicada, lo que retrasó la llegada de equipos de emergencia. Esta situación obligó a los comunarios a actuar de forma inmediata para auxiliar a las víctimas.

“Comunarios del lugar ayudaron a rescatar a las personas heridas”, señala el reporte preliminar, destacando la rápida reacción de la población.

Apoyo clave de la población

Ante la emergencia, los habitantes de la zona se organizaron para evacuar a los heridos utilizando los medios disponibles, principalmente camionetas, con el objetivo de salvar vidas y reducir el tiempo de traslado.

Las imágenes muestran a las víctimas siendo trasladadas en condiciones precarias, lo que refleja la magnitud del accidente y la urgencia de atención médica.

Investigación en curso

El accidente dejó de manera preliminar al menos seis fallecidos y más de diez heridos, aunque las cifras podrían variar conforme avancen las tareas de rescate.

Las autoridades iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas del hecho, mientras continúa el despliegue de equipos de emergencia en la zona.

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