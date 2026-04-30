Accidente múltiple en la autopista La Paz-El Alto involucra seis vehículos, dejando dos heridos

Un accidente múltiple en la autopista La Paz-El Alto ha causado dos heridos y daños materiales a seis vehículos, entre ellos un bus de transporte interdepartamental, un minibús y varios vehículos particulares. Los conductores afectados fueron trasladados a centros médicos.

El accidente y los vehículos involucrados

La tarde de este jueves en la autopista La Paz-El Alto, se produjo una colisión múltiple que involucró a seis vehículos. Entre los vehículos implicados, se encuentran un bus interdepartamental que viajaba hacia Tarija, un minibús de transporte público, y varios vehículos particulares, incluidos un vehículo tipo Jeep, una vagoneta, un automóvil compacto y una camioneta.

Causas del accidente

Según testimonios de los conductores, el vehículo tipo Jeep perdió el control de su dirección, lo que ocasionó que los vehículos que circulaban detrás de él tuvieran que frenar abruptamente. El bus de transporte no pudo detenerse a tiempo, lo que lo llevó a impactar tres postes de iluminación instalados en la autopista, causando el daño material.

Daños y víctimas

Como resultado del accidente, al menos dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos cercanos para recibir atención

Situación de tráfico y medidas preventivas

El accidente múltiple provocó congestión en la autopista La Paz-El Alto en el carril de subida, mientras que las autoridades trabajaron en el levantamiento de los vehículos involucrados. La policía de tránsito se encargó de regular el tráfico y tomar las medidas preventivas necesarias para evitar otros incidentes en la zona.

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