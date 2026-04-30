“Me agarraron del cuello y me apuntaron”: Frustran intento de atraco a menor en la Tres Pasos al Frente

La madre de un adolescente de 14 años denunció el intento de atraco que sufrió su hijo en inmediaciones de la zona de la Terminal Bimodal, en Santa Cruz de la Sierra.

Según el relato del menor, dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron cuando caminaba por el sector y lo amenazaron para quitarle sus pertenencias.

“Me agarraron del cuello allá en la esquina, me apuntaron y con un cuchillo más”, contó el adolescente sobre los momentos de tensión que vivió durante el hecho.

Sin embargo, vecinos que se encontraban en la zona advirtieron lo sucedido y reaccionaron de inmediato para auxiliar al menor. En medio del forcejeo, lograron retener a uno de los presuntos delincuentes, mientras que el otro logró escapar en la motocicleta.

El sospechoso fue atado a un árbol por los vecinos hasta la llegada de efectivos de la Policía Boliviana, quienes posteriormente lo trasladaron para continuar con las investigaciones.

No lograron robarle sus pertenencias. “Me dijeron que lo pudieron agarrar”, señaló el menor tras el frustrado intento de atraco. Las autoridades buscan al segundo implicado que se dio a la fuga.

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