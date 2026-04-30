Detención preventiva para dos investigados por tenencia de material ilegal que involucra a menores

La Justicia determinó la detención preventiva en el penal de San Pedro para dos personas investigadas por la tenencia de material audiovisual ilegal que involucra a menores de edad, en el marco del denominado Operativo "Roma I”.

Se trata de un profesor de 60 años y un informático de 29, quienes fueron aprehendidos tras allanamientos en sus domicilios, donde se secuestraron dispositivos electrónicos que contenían más de 200 archivos relacionados con este tipo de contenido.

“Se ha encontrado una gran cantidad de imágenes y archivos vinculados a material de abuso sexual infantil, incluyendo videos, fotografías y otros formatos”, informó la Jefa de la División de Trata de Tráfico de Personas, Gaby Coca.

Durante los operativos también se identificaron animaciones y simulaciones digitales, elementos que ahora forman parte del proceso investigativo.

Según el reporte oficial, existen indicios suficientes para sustentar la medida cautelar, la cual busca evitar riesgos de fuga y garantizar el desarrollo de la investigación.

Las autoridades no descartan la existencia de más personas involucradas en estos hechos, por lo que anunciaron la continuidad de operativos a nivel nacional.

Asimismo, se alertó sobre la gravedad de este tipo de delitos, señalando que detrás de estos archivos existe una vulneración directa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, lo que genera preocupación por el consumo de este material ilícito.

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