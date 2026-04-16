Heridos de accidente en Alto Chijini están estables, pero dos requieren cirugía

Tras el accidente registrado en la avenida 9 de Abril, en Alto Chijini, cinco personas fueron internadas en la Clínica Médica Sur, donde reciben atención médica especializada.

De acuerdo con el reporte médico, entre los pacientes se encuentran tres menores de edad y dos adultos, todos con lesiones producto del impacto.

Estado de los pacientes

La doctora de turno informó que, en general, los pacientes se encuentran estables y conscientes, aunque continúan en observación para descartar complicaciones mayores.

“Están conscientes, están estables de momento, pero siguen en observación”, señaló la profesional.

Casos de mayor gravedad

Sin embargo, dos pacientes presentan un cuadro más delicado. Se trata de una madre y su hija adolescente de 12 años, quien sufrió una fractura de húmero en el brazo derecho, además de múltiples lesiones.

“La niña tiene una fractura que requiere tratamiento quirúrgico”, explicó la doctora.

Pacientes en observación

Los otros tres heridos presentan policontusiones y laceraciones, por lo que permanecen bajo observación médica mientras se evalúa su evolución en las próximas horas.

Fuera de peligro

El personal de salud confirmó que, pese a la gravedad del hecho, ninguno de los pacientes se encuentra en riesgo vital inmediato, lo que genera cierto alivio entre sus familiares.

“De momento están estables… no hay riesgo inmediato”, precisaron.

Evolución

Los médicos continúan realizando estudios y valoraciones para definir los tratamientos correspondientes, especialmente en el caso de la paciente que será sometida a cirugía.

La evolución de los heridos será clave en las próximas horas, mientras continúa la investigación sobre las causas del accidente.

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