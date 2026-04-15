Golpe al contrabando supera los Bs 14,5 millones en 40 días y revela cambio de rutas ilícitas

En un periodo de 40 días, los operativos contra el contrabando en el país lograron una afectación económica de más de Bs 14 millones, evidenciando tanto avances en los controles como la constante adaptación de las redes ilícitas.

Según el reporte oficial, se decomisaron 56 vehículos, de los cuales 47 fueron entregados a la Aduana Nacional y nueve incinerados en el lugar.

“Estamos hablando fundamentalmente de vehículos”, señalaron las autoridades, al destacar que este tipo de motorizados continúa siendo el principal objetivo del contrabando de internación.

El balance también incluye el decomiso de otros productos como ropa usada y un importante lote de llantas, mercancías que siguen siendo recurrentes en este tipo de adquisiciones ilegales.

Los operativos se intensificaron en distintos puntos del país, incluso con apoyo de unidades de la Armada Boliviana, ampliando los controles a ríos y espacios acuáticos utilizados como rutas clandestinas.

En paralelo, desde el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando se hizo referencia a las zanjas construidas en la frontera por Chile, las cuales han contribuido a reducir el flujo ilegal por pasos no autorizados.

Sin embargo, las autoridades advierten que el problema persiste debido a la capacidad de adaptación de las organizaciones delictivas.

“El afán delincuencial busca y muta siempre sus modos y maneras de realizar estos ilícitos”, señalaron.

Ante este escenario, los controles se mantienen activos en diferentes regiones del país, especialmente en aquellos puntos donde se ha detectado el desplazamiento hacia nuevas rutas utilizadas por contrabandistas, en un intento por evadir los controles fronterizos.

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