Gobierno reporta Bs 16 millones de afectación al contrabando en 44 días

El viceministro de Lucha contra el Contrabando, José Maurice Castro, informó que en las últimas semanas se intensificaron los controles en distintos puntos fronterizos del país, logrando afectar significativamente al comercio ilegal.

Las acciones se desarrollan en las fronteras con Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Brasil, consideradas zonas estratégicas para el contrabando.

Millonaria afectación

La autoridad detalló que en un periodo de 44 días se logró una afectación económica de aproximadamente 16 millones de bolivianos al contrabando.

“En 44 días se ha afectado 16 millones al contrabando”, señaló.

Tipos de contrabando

Del total, se identificó que 1,15 millones de bolivianos corresponden a contrabando a la inversa o agravado, mientras que 15,15 millones corresponden a contrabando de internación.

Incautaciones

Los operativos permitieron el decomiso de diversos productos, entre ellos alimentos básicos, cigarrillos y otros bienes, además de la incautación de 64 vehículos utilizados para el transporte ilegal.

De estos motorizados, 15 fueron incinerados en el lugar de intervención, como parte de las acciones de control.

Personas aprehendidas

El viceministro también informó que 12 personas fueron aprehendidas en el marco de estos operativos, fortaleciendo la lucha contra estas actividades ilícitas.

Refuerzo de controles

Las autoridades señalaron que se continuará con el refuerzo de la vigilancia en carreteras y trancas, con el objetivo de frenar el ingreso y salida ilegal de mercancías.

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