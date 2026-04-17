Golpe al contrabando: decomisan combustible, alimentos y GLP en operativos fronterizos

El Viceministerio de Lucha contra el Contrabando reportó importantes decomisos de productos durante operativos realizados en las últimas semanas en distintos puntos fronterizos del país.

Desde el cuartel Ingavi, en El Alto, se exhibieron los productos incautados, entre ellos combustible, garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), azúcar y afrecho, que pretendían ser sacados ilegalmente del territorio nacional.

El viceministro José Maurice Castro explicó que estos resultados corresponden al despliegue del vigésimo primer contingente militar, encargado de reforzar los controles en zonas estratégicas.

“Estamos hablando de frontera con Perú, Chile, Argentina, Paraguay, hasta llegar a frontera con el Brasil”, detalló la autoridad.

Los operativos abarcan amplias regiones del país, donde se identificaron rutas utilizadas para el traslado ilegal de productos, especialmente combustibles y alimentos subvencionados.

Como resultado de estas intervenciones, al menos 12 personas fueron aprehendidas, quienes están siendo procesadas por su presunta vinculación con actividades de contrabando.

Las autoridades señalaron que el contrabando continúa afectando la economía nacional, particularmente por la salida ilegal de productos esenciales como el combustible y el GLP, que cuentan con subvención estatal.

En ese contexto, el Viceministerio aseguró que los controles se mantendrán y se intensificarán en las zonas fronterizas para frenar estas actividades ilícitas.

Asimismo, se destacó la labor coordinada entre las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado para ejecutar estos operativos y resguardar los recursos del país.

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