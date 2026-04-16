Atención jurados electorales: Iniciará la capacitación en estos los lugares y horarios

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz ha puesto en marcha las jornadas de instrucción obligatoria para los ciudadanos designados como jurados. De acuerdo a las autoridades electorales, este proceso es fundamental para asegurar la transparencia y eficiencia en la segunda vuelta electoral que se llevará a cabo este domingo 19 de abril.

El presidente del TED Santa Cruz, Marco Monasterio, destacó la importancia de la asistencia y detalló la red de puntos disponibles para los jurados sorteados. “Los centros de capacitación permanentes están dispuestos en el Colegio de Contadores de la calle 24 de septiembre, en el coliseo Santa Rosita, en el de la Villa Primero de Mayo, en el coliseo Municipal de Cotoca, en la Casa de la Cultura de La Guardia y en la Casa de la Cultura de Montero”, precisó la autoridad.

Horarios y centros permanentes

La logística institucional contempla una amplia franja horaria para facilitar la participación ciudadana sin interrumpir excesivamente sus actividades laborales. Las sesiones en los centros permanentes se dividen en cuatro turnos: de 08:30 a 11:30, de 11:30 a 14:30, de 14:30 a 17:30 y un último bloque de 18:00 a 21:00.

Cronograma específico: 16 de abril

Además de los centros permanentes, se han establecido convocatorias masivas para este jueves 16 de abril en puntos neurálgicos de la ciudad. A continuación, se detallan los recintos convocados según su ubicación y circunscripción:

Coliseo Municipal Luján DM-6 (Circunscripción 46)

Horario: 15:30 a 18:30.

15:30 a 18:30. Recintos convocados: 16 de Febrero, 16 de Julio, Col. Educativo Cotoca, Col. Pedro Añez, Escuela Guapilo, Módulo Rancho Nuevo, U.E. 26 de Septiembre, U.E. Cielito Lindo, U.E. El Dorado Norte, U.E. Nuevo Horizonte, Virgen de Guadalupe, entre otros.

Coliseo Villa Primero de Mayo (Circunscripción 47)

Horario: 18:30 a 21:30.

18:30 a 21:30. Recintos convocados: 12 de Abril, Col. 18 de Marzo, Col. Angela Pinckert, Col. Batallón Tren, Col. Gilberto Menacho, Col. Pampa de la Cruz, Kinder Libertad, U.E. 1ro de Mayo, U.E. Arboleda de Fátima, U.E. Hacia La Cumbre y U.E. Santa Cruz de la Sierra Fé y Alegría.

Imagen: Facebook TED Santa Cruz.

Imagen: Facebook TED Santa Cruz.

Advertencia sobre sanciones económicas

El incumplimiento de este deber ciudadano acarrea consecuencias financieras severas que están estipuladas en el reglamento electoral vigente. La normativa busca garantizar que ninguna mesa de sufragio quede desatendida por falta de personal debidamente capacitado.

Al respecto, Monasterio fue enfático sobre las penalidades para quienes no asistan a cumplir con su labor este domingo. “Las sanciones que establece nuestra normativa y reglamento de elecciones es el 50% del salario mínimo nacional que es igual a Bs 1.660”, concluyó el presidente del TED.

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