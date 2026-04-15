Gobierno denuncia posibles irregularidades en liberación de avionetas y remite caso a la Justicia

El Ministerio de Gobierno emitió un comunicado oficial en el que se pronuncia sobre las denuncias de presuntas irregularidades relacionadas con la liberación de avionetas, difundidas recientemente en medios de comunicación.

La institución informó que ya tomó acciones al respecto y puso el caso en conocimiento de las autoridades competentes.

Denuncia e inicio de proceso

Según el comunicado, tras conocer indicios de posibles hechos delictivos, el Ministerio procedió a denunciar inmediatamente el caso ante instancias policiales y el Ministerio Público, lo que permitió iniciar el proceso investigativo correspondiente.

Además, se indicó que las actuaciones están debidamente documentadas y que el caso involucra a un capitán presuntamente implicado.

Investigación en reserva

La entidad explicó que no hizo pública la situación en su momento debido a que el caso se encontraba bajo la dirección del Ministerio Público, instancia responsable de llevar adelante la investigación penal y determinar responsabilidades.

Política de tolerancia cero

El Ministerio de Gobierno reafirmó su postura institucional frente a hechos de corrupción.

“Se mantiene una política firme de tolerancia cero a la corrupción, sin proteger ni encubrir a ningún funcionario”, señala el comunicado.

Compromiso con la transparencia

Finalmente, la institución reiteró su compromiso con la legalidad, transparencia y el fortalecimiento del Estado de Derecho, asegurando que toda la información está a disposición de las autoridades para esclarecer los hechos conforme a la ley.

Mira la programación en Red Uno Play